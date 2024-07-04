حزب الله يعلن إطلاق أكثر من 200 صاروخ على مواقع عسكرية شمال إسرائيل

قال حزب الله اللبناني، إنه أطلق أكثر من 200 صاروخ من مختلف الأنواع، على مواقع عسكرية إسرائيلية شمال الأراضي المحتلة.

وأوضح عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الخميس، أن «العملية تأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏وفي إطار الرد ‌‏على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة ‏صور».

وأشار إلى أن «عناصر المقاومة قصفوا اليوم الخميس، بأكثر من 200 ‏صاروخ من مختلف الأنواع، مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة اييلايت، ومقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا، ومقر قيادة كتيبة المدرعات التابع للواء ‏السابع في ثكنة غاملا، ومقر قيادة الفرقة 210 (فرقة الجولان) في قاعدة نفح، ومقر ‏فوج المدفعية التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن».

وأمس الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال قيادي كبير في حزب الله، قال إنه مسئول عن إطلاق الصواريخ من جنوب غرب لبنان.

وقال في بيان نشره بحسابه على منصة «إكس»: «قُتل محمد نعمة ناصر قائد وحدة (عزيز) في حزب الله المسئولة عن إطلاق الصواريخ من منطقة جنوب غرب لبنان باتجاه أراضي دولة إسرائيل، اليوم (الأربعاء) في قصف جوي على منطقة صور».

وأضاف أن «ناصر شغل منصبه منذ عام 2016 وكان مسئولًا عن عمليات إطلاق القذائف الصاروخية والأخرى المضادة للدروع من منطقة جنوب-غرب لبنان نحو الجبهة الداخلية الإسرائيلية وقوات الجيش الإسرائيلي