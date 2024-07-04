 شهداء في قصف طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شهداء في قصف طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة

وكالة الأنباء الفلسطينية
وكالة الأنباء الفلسطينية
وفا
نشر في: الخميس 4 يوليه 2024 - 9:32 م | آخر تحديث: الخميس 4 يوليه 2024 - 10:07 م

استشهد 10 مواطنين فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون بينهم أطفال، مساء اليوم الخميس، في قصف طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية وطبية فلسطينية، إن شهيدين نقلا إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، نتيجة قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منطقة الشيخ ناصر شرق المدينة.

كما ارتقى 4 شهداء وأصيب عدد من المواطنين، في قصف منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما ارتقى شهيدان في قصف مسيرة تابعة لطيران الاحتلال مجموعة مواطنين في منطقة المواصي غرب رفح.

واستهشد فلسطينيان وأصيب 6 آخرون، في غارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلية على منزل في حي الدرج بمدينة غزة.

وقال منقذون ومواطنون إنهم انتشلوا شهيدين، عقب قصف طائرة حربية إسرائيلية منزلا يعود لعائلة الريفي في حي الدرج بمدينة غزة.


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