أردوغان يحذر خلال لقاء مع نظيره الصيني من امتداد الصراع بالمنطقة

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، نظيره الصيني شي جين بينج، على هامش القمة 24 لرؤساء دول منظمة شنجهاي للتعاون المقامة في أستانة.

وجرى اللقاء الثنائي بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام، في «قصر الاستقلال» حيث تنعقد القمة، بحسب مراسل وكالة الأنباء التركية الأناضول.

وبحسب الوكالة، بحث أردوغان خلال اللقاء مع نظيره الصيني، العلاقات الثنائية والحرب الروسية الأوكرانية والهجمات الإسرائيلية في فلسطين والتطورات الدولية والإقليمية.

وحذر الرئيس التركي، من امتداد الصراع بالمنطقة جراء الحرب الروسية الأوكرانية والهجمات الإسرائيلية على فلسطين، مؤكدًا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي التدابير اللازمة.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك.

و«شنجهاي للتعاون» منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست عام 2001 في مدينة شنجهاي الصينية على يد قادة ست دول آسيوية؛ هي: الصين، وكازاخستان، وقرغيزيا، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان.

وفي 2017، انضمت إلى عضويتها الهند وباكستان، بينما تحظى 4 دول فيها بصفة مراقب هي: أفغانستان، ومنغوليا وإيران وبيلاروسيا، قبل أن تحصل الأخيرتان على عضوية كاملة بشكل رسمي في يوليو 2023 و2024 على التوالي.

وتضم المنظمة، أيضا 14 دولة بصفة «شركاء حوار» هي: تركيا وأذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت والمالديف وميانمار ونيبال والإمارات والسعودية وسريلانكا.