نيكو ويليامز يقترب من حسم قراره بشأن عرض برشلونة

يستعد الجناح الدولي الإسباني نيكو ويليامز (22 عامًا) لاتخاذ قراره النهائي بشأن العرض المُقدم له من نادي برشلونة، وذلك بعد ترتيب اجتماع حاسم مع عائلته وممثليه، بحسب ما أفادت به صحيفة Mundo Deportivo.

وبالرغم من أن رغبة لاعب أتلتيك بيلباو الأولى ما تزال هي اللعب للبارسا، فإن المفاوضات التي قادها وكيله فيليكس تاينتا مع المدير الرياضي لبرشلونة ديكو، وصلت إلى طريق مسدود في نهاية الأسبوع الماضي.

ويعود سبب التعطيل إلى طلب نيكو إدراج بند يتيح له الرحيل مجانًا إذا فشل برشلونة في تسجيله لدى رابطة الليجا، وهو ما رفضه النادي الكتالوني، لما قد يترتب عليه من تبعات قانونية وخسائر مالية جسيمة، خاصة أن الصفقة ستكلف نحو 62 مليون يورو (58 مليون + تعديلات التضخم).

برشلونة أبلغ وكيل نيكو أنه واثق من قدرته على تفعيل قاعدة "1:1" الخاصة بالـ"فاير بلاي المالي"، عبر صفقات بيع وإعارات وتجديدات مرتقبة، تتيح له تسجيل الصفقات الجديدة، مثل الحارس خوان جارسيا ونيكو ويليامز نفسه.

برشلونة يرفض إدخال أي بنود قد تعرضه قانونيًا للخطر. ويقترح بديلاً يتمثل في السماح برحيل نيكو إلى نادٍ آخر بشرط أن يدفع نفس قيمة الصفقة التي دفعها برشلونة، في حال تعذر تسجيله. لكن هذا البند قابل للتفاوض لاحقًا، طالما أن الاتفاق لم يُغلق بعد.

النادي يستشهد بموقف داني أولمو الذي وقع الموسم الماضي دون أي بند مشابه، ووافق على الانتظار حتى تم تسجيله بعد إصابة كريستنسن، وهو ما يعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين.

حتى الآن، لم يُفعّل برشلونة دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب، لأن الاتفاق الكامل لم يُحسم بعد. في حال حصوله على الموافقة من نيكو، فسيتم توقيع العقود وتفعيل الشرط وتقديم الوثائق القانونية التي تثبت أن الأموال جاءت من النادي الكتالوني عبر وكيل اللاعب.

ورغم قرب التوصل إلى قرار، من غير المتوقع أن يتم التوقيع خلال هذا الأسبوع.