 انطلاق فعاليات توعوية على شواطئ الإسكندرية بمشاركة صندوق مكافحة الإدمان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انطلاق فعاليات توعوية على شواطئ الإسكندرية بمشاركة صندوق مكافحة الإدمان

هدى الساعاتي
نشر في: الجمعة 4 يوليه 2025 - 7:27 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 يوليه 2025 - 7:27 ص

قامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، بفتح شواطئ المدينة أمام جميع الفعاليات الرياضية، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ أحمد خالد، بضرورة الاهتمام بالرياضات الشاطئية.

وانطلقت المبادرة اليوم على عدد من الشواطئ، من بينها شاطئ "أبطال التحدي" المجاني، المخصص لذوي الهمم.

وتضمنت الفعاليات ممارسة رياضات متعددة، منها لعبة الراكيت، وألعاب القوى والسرعة، والألعاب الصغيرة، وكرة القدم الشاطئية، والكرة الطائرة، بالإضافة إلى أنشطة فنية مثل الرسم الفوري والرسم على الرمال، وألعاب التنمية البشرية.

كما استقبلت الشواطئ حملة التوعية "أنت أقوى من المخدرات"، المقدمة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المبادرة ستستمر طوال أشهر الصيف، بهدف خدمة رواد شواطئ الإسكندرية، ودعم الأنشطة الرياضية والتوعوية بها.


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