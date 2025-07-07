الأمين العام لحزب الله يرفض نزع سلاح حزبه قبل انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان

جدد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، اليوم الأحد، رفض الحزب التخلي عن أسلحته قبل أن تنسحب إسرائيل بالكامل من جنوبي لبنان وتوقف غاراتها الجوية.

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وجاء ذلك في كلمة مصورة لنعيم قاسم عرضت أمام تجمع شارك فيه آلاف في الضواحي الجنوبية لبيروت لإحياء ذكرى يوم عاشوراء المقدس لدى الشيعة.



ومنذ وقف إطلاق النار، واصلت إسرائيل احتلال خمس نقاط حدودية استراتيجية في جنوبي لبنان، إضافة إلى تنفيذ غارات جوية شبه يومية تقول إنها تهدف إلى منع حزب الله من إعادة بناء قدراته.

ووفقا لوزارة الصحة اللبنانية، أسفرت تلك الغارات عن مقتل نحو 250 شخصا منذ نوفمبر، إلى جانب أكثر من 4 آلاف قتيل سقطوا خلال فترة الحرب.

وتتصاعد ضغوط دولية وداخلية على حزب الله للتخلي عن ما تبقى لديه من أسلحة.



وتساءل قاسم في كلمته المصورة: "كيف تتوقعون منا ألا نصمد بحزم بينما العدو الإسرائيلي يواصل عدوانه، ويستمر في احتلال النقاط الخمس، ويدخل أراضينا ويقتل؟"



وأضاف قاسم: "لن نكون جزءا من إضفاء الشرعية على الاحتلال في لبنان والمنطقة. ولن نقبل بالتطبيع (مع إسرائيل)."



وردا على من يتساءلون عن سبب احتفاظ الحزب بترسانته الصاروخية، قال قاسم: "كيف يمكننا أن نواجه إسرائيل عندما تهاجمنا إذا لم تكن لدينا هذه الصواريخ؟ ومن الذي يمنع إسرائيل من دخول القرى، والقيام بعمليات إنزال، وقتل الشباب والنساء والأطفال داخل منازلهم، إن لم تكن هناك مقاومة تمتلك قدرات معينة تمكنها من الحد الأدنى من الدفاع؟"



وتأتي تصريحات قاسم هذه قبيل زيارة متوقعة للمبعوث الأمريكي توم باراك إلى بيروت، لبحث خطة مقترحة لنزع سلاح حزب الله وانسحاب القوات الإسرائيلية من بقية مناطق جنوبي لبنان.