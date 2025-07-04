وكالة الطاقة الذرية: الوضع الأمني بمحطة زاباروجيا الأوكرانية ​​خطير جدا

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جروسي: المحطة الخاضعة للسيطرة الروسية فقدت جميع إمدادات الطاقة الكهربائية الخارجية

أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، الجمعة، أن محطة زاباروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، والخاضعة للسيطرة الروسية، فقدت كل إمداداتها الخارجية من الطاقة، وأن الوضع الأمني ​​أصبح خطيرا للغاية.

جاء ذلك في بيان نشرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر حسابها على منصة "إكس".

وقال جروسي، إن المحطة فقدت اليوم (الجمعة) جميع إمدادات الطاقة الكهربائية الخارجية.

ولفت إلى أن هذا هو الانقطاع التاسع للكهرباء منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في 2022، والأول منذ نهاية 2023.

وأردف جروسي: "المحطة تعمل حاليا على مولدات الديزل الطارئة، ما يضع السلامة النووية في حالة خطر شديد".

وفي بيان لها قبل يومين، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أن الجيش الأوكراني شن هجوما على المحطة المذكورة بطائرات مسيرة الأسبوع الماضي.

وقالت زاخاروفا، إن بلادها تنتظر رد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على هذا الهجوم.

وأضافت: "نأسف لعدم رد أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على هذه الأفعال التي قامت بها إدارة كييف".

وتابعت زاخاروفا: "سنطالب المنظمات الدولية، وخاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة، بإجراء تقييم سليم للأفعال الإجرامية التي قامت بها إدارة كييف".

وتعتبر محطة زاباروجيا للطاقة النووية، الواقعة جنوب شرق أوكرانيا، الأكبر من نوعها في أوروبا.

وسيطرت روسيا على المحطة في مارس 2022، وتعرضت المنطقة المحيطة بها لهجمات مدفعية، تتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات في تنفيذها.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.