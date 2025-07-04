الصحة بشمال سيناء: فرق طبية شاملة لشواطئ العريش حتى نهاية الصيف

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أكد الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، توفير فرق طبية على طول ساحل العريش اعتبارًا من اليوم وحتى نهاية فصل الصيف.

وأضاف أن هذه المبادرة تهدف إلى ضمان راحة وسلامة المصطافين والزوار، وتأمين الخدمات الطبية اللازمة للحالات المرضية الطارئة.

وجاء ذلك بتوجيهات من محافظ شمال سيناء، اللواء خالد مجاور، لتوفير رعاية صحية متكاملة للمصطافين.

وأوضح بدر أن المبادرة تشمل نشر فرق طبية لتغطية شاملة لنقاط الاصطياف الرئيسية بطول ساحل بحر العريش، بهدف ضمان أعلى درجات التغطية وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وأشار إلى أن الفرق الطبية تتواجد في عدة مواقع، منها منطقة أبو صقل بجوار شركة المياه، وأحد فنادق كورنيش العريش، ومنطقة الشاليهات، وشاطئ المساعيد خلف الحديقة.

وستتولى هذه الفرق تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للحالات الطارئة بشكل فوري.