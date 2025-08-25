إذا كنت قد سئمت حرارة الصيف الممتدة وموجاته المتلاحقة، فلن يطول الانتظار كثيرًا؛ فنسائم الخريف تقترب مع حلول سبتمبر، لتعيد الأجواء إلى معدلاتها المعتادة وتكسر حدة الحر التي أثقلت الأيام الماضية.

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستنخفض إلى ما بين 34 و35 درجة اعتبارًا من الإثنين، مع عودة الأجواء إلى معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأشارت، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحياة»، إلى أن فصل الخريف سيبدأ رسميًا في 20 سبتمبر المقبل، مؤكدة انتهاء فترات الموجات الحارة الطويلة التي شهدتها البلاد خلال بداية وأواخر أغسطس.

وأضافت أن الأجواء ستشهد استقرارًا نسبيًا خلال الأيام العشرة المقبلة، من دون توقع موجات حر شديدة، مع انخفاض درجات الحرارة في الصباح الباكر حتى التاسعة صباحًا قبل أن تعاود الارتفاع نهارًا، لا سيما على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وحذرت من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، خصوصًا عند شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم، متوقعة ارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين وثلاثة أمتار، داعية إلى توخي الحذر وعدم النزول إلى الشواطئ في أيام الاضطراب حفاظًا على السلامة.