تقرير أممي يكشف عن استشهاد 670 فلسطينيا بالضفة الغربية جراء نيران الاحتلال منذ العام الماضي

أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أمس الأحد، بأن أكثر من 670 فلسطينيا استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الماضي، بينهم 129 طفلا.

وقال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، في تقرير له، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصابت خلال الفترة نفسها أكثر من 5590 فلسطينيا بينهم 1067 طفلا، بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وأشار المكتب، إلى أن المستوطنين شنوا خلال الفترة ذاتها 2374 هجوما على الفلسطينيين، أدت إلى استشهاد عدد منهم وتدمير ممتلكاتهم، لافتا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية أسفرت أيضا عن تشريد 39 ألفا و847 فلسطينيا.

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استشهاد 64 فلسطينيا وإصابة 278 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62 ألفا و686 شهيدًا و157 ألفا و951 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10 آلاف و842 شهيدًا و45 ألفا و910 إصابات.

وبلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 19 شهيدًا و123 إصابة؛ ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2095 شهيدًا وأكثر من 15431 إصابة.

كما سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفل واحد؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 289 حالة وفاة من ضمنهم 115 طفلًا.