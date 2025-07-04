استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن جيش الاحتلال استهدف مجموعة من الفلسطينيين في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد اثنين، وإصابة أخرين، نقلوا جميعا إلى مستشفى العودة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدتي الظاهرية ودورا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة "الخوخة" وسط الظاهرية، وتجولت في أزقتها بشكل استفزازي.

واقتحمت بلدة دورا جنوبا وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، تجاه المحلات التجارية ومنازل المواطنين قبل انسحابها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قرية مادما جنوب نابلس، وداهمت عدة منازل فيها.

وقال رئيس مجلس قروي مادما، عبد الله زيادة، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق كثيف للرصاص، والغاز السام المسيل للدموع، وداهمت عدة منازل فيها، وحققت مع الشبان، وفتشت هواتفهم المحمولة.