محافظة دمياط تزور الطفلة هبة وتقدم ألعاب وشيكولاتة

زارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ظهر اليوم، مستشفى دمياط التخصصي للاطمئنان على الحالة الصحية للطفلة هبة محمد رضا، والتى تبلغ من العمر ٨ سنوات بعد تعرضها للتعذيب من قبل زوجة أبيها.

وقدمت المحافظ، بعض الهدايا عبارة عن ألعاب وعروسة وشيكولاتة، كما وعدتها باصطحابها للتنزه مساء اليوم.

وإطمئنت المحافظ أيضًا على توفير الرعاية الطبية والنفسية الكاملة للطفلة، مؤكدة أنه سيتم التأكد من وجود مكان مناسب تتلقى فيه الرعاية الكاملة عقب خروجها من المستشفى، لضمان عدم تكرار تلك الواقعة مرة أخرى.

وأكدت عوض، أنه فور تلقي البلاغ اتخذت لجنة حماية الطفل بالمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي كافة الإجراءات اللازمة تجاه تلك الواقعة، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسببين، والتواصل مع المجلس القومي للأمومة والطفولة لرد حق الطفلة.

من جانبه أكد الدكتور أحمد البلتاجي، مدير مستشفى التخصصي، أن جرى استقبال الطفلة بقسم الفندقة بالمستشفى وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لحالتها، مضيفاً انه تم عرضها على استشاري الأمراض النفسية لتقديم الدعم النفسى لها عقب تعرضها للتعذيب.

رافق المحافظ خلال الزيارة، اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة، ورئيس لجنة حماية الطفل بالمحافظة، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.