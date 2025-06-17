قال عمرو المغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن الاضطرابات الحالية في المنطقة وتأثيراتها على مستوى العالم أدّت إلى ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير للغاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «القرار» عبر شاشة «الشمس»، مساء الثلاثاء، أنه يصعب التنبؤ بالحالة التي ستكون عليها سوق الذهب في ظل حالة عدم الاستقرار التي تفرض نفسها في الوقت الحالي.

ولفت إلى أن مع بداية الحرب بين إسرائيل وإيران ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، حيث تراوح سعر عيار 21 بيم 4650 إلى 4700 جنيها، ثم ارتفع لأكثر من 4900 جنيه، واصفًا ذلك بالارتفاع الكبير.

ونوه بأنه قبل بدء الحرب كانت السوق تشهد حالة من التذبذب بين ارتفاع وانخفاض في سعر الذهب، وذلك على القرارات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الرسوم الجمركية، بجانب الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين.

وأكد أنه في ظل استمرار حالة الحرب فمن الوارد حدوث ارتفاعات في أسعار الذهب، لكن في حالة استقرار الأوضاع لاحقًا قد تشهد السوق إعادة تصحيح للأوضاع بما يتضمن انخفاض الأسعار.