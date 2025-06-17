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شن الجيش الإسرائيلي هجمات عنيفة على العاصمة الإيرانية طهران مساء الثلاثاء.

وذكر مراسل الأناضول، أنه سُمع دوي انفجارات عنيفة غرب طهران.

وأضاف المراسل، أن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية تتصدى بشكل مكثف للهجمات الإسرائيلية خلال النصف ساعة الأخيرة.

وأشار المراسل إلى أنه للمرة الأولى شوهدت طائرات حربية في سماء العاصمة الإيرانية.

ومنذ فجر الجمعة الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما أسفر عن سقوط 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، خلّفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.

وتعتبر تل أبيب وطهران بعضهما العدو الألد للآخر، ويُعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.