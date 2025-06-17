بن زايد يهاتف بزشكيان ضمن مساع إماراتية للتهدئة بين إيران وإسرائيل

أجرى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، مساء الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، ضمن مساعٍ من أبو ظبي للتهدئة بين طهران وتل أبيب.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن بن زايد تناول في الاتصال الهاتفي مع بزشكيان "مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليميين".

وأضافت الوكالة أن الاتصال تطرق إلى الاستهداف العسكري الإسرائيلي لإيران، حيث أعرب بن زايد عن "تضامن الإمارات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها خلال هذه الظروف".

وشدد الرئيس الإماراتي على أن بلاده "تواصل الاتصالات والمشاورات المكثفة مع الأطراف المعنية بهدف تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكد "دعم الإمارات لأي خطوات تصب في هذا الاتجاه".