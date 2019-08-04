الكشف عن هوية المسلح المنفذ لحادث إطلاق النار بولاية «أوهايو» الأمريكية

كشفت مصادر تابعة لسلطات إنفاذ القانون الفدرالية الأمريكية أنه تم التعرف على هوية المسلح الذي نفذ حادث إطلاق النار الجماعي بمدينة دايتون في ولاية أوهايو صباح اليوم الأحد؛ وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص، وإصابة 27 آخرين بجروح.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن المصادر قولها إن منفذ الحادث يدعى، كونور بيتس، ويبلغ من العمر 24 عامًا، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل بشأن هذا الصدد.

كما لفتت الشبكة الأمريكية إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالية وسلطات إنفاذ القانون المحلية قد أصدرت مذكرة تفتيش لمنزل عائلة مطلق النار الذي يقع في مدينة بيلبروك بالولاية الأمريكية ذاتها.

وكان الحادث قد حدث بعد بعد مرور 13 ساعة فقط من إطلاق مسلح النار في متجر "وول مارت" بمدينة "إل باسو" بولاية تكساس؛ والذي أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 26.