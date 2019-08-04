عامل يقتل شقيقه في قنا لمنعه من تناول المخدرات

شهدت محافظة قنا، أمس السبت، واقعة قتل عامل شقيقه، بعد أن صعقه بالكهرباء؛ لتأديبه ومنعه من تناول المواد المخدرة.

وتلقى اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا بلاغا من مستشفى قوص المركزى بوصول يوسف محسن رمضان (22 سنة، طالب)، مصاب بكدمات وسحجات وآثار صعق كهربائي، وتوفي فور وصوله المستشفى.

وكشفت تحريات اللواء محمد ضبش مدير المباحث أن مرتكب الحادث شقيق المجنى عليه ويدعى (رمضان م 42 سنة، عامل)، ومقيم القاهرة، وأحضر شقيقه إلى مسقط رأسه بمركز قوص؛ في محاولة لتأديبه ومنعه من تناول المخدرات، وقام المتهم بالاعتداء عليه بالضرب والصعق الكهربائي حتى لقى مصرعه، وادعى وفاة شقيقه في حادث سيارة.

وتمكنت المباحث من ضبط المتهم واعترف بارتكاب الحادث عن طريق الخطأ ودون نية القتل.