الرئيس العراقي يؤكد أهمية تطوير أسس العمل المشترك لتحقيق الرفاهية والازدهار للشعوب العربية

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، أهمية تطوير أسس العمل العربي المشترك لتحقيق الرفاهية والازدهار الاقتصادي للشعوب العربية.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية"، إن " الرئيس العراقي استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، وزيري خارجية مصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، مؤكدا أن العراق يعطي أولوية لعلاقاته مع أشقائه وفقا لسياسة الانفتاح على محيطه العربي وعمقه الإسلامي التي نحرص على ترسيخها من خلال تبادل الأفكار والرؤى بشأن القضايا والأحداث الراهنة".

وأضاف البيان، أن "صالح أشاد بعقد الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية العراق ومصر والأردن ببغداد، والذي يجسد الرغبة والسعي بأن يكون العراق ساحة لتلاقي الأشقاء والأصدقاء، وتبادل المصالح المشتركة بما يُسهم في تحقيق أمن واستقرار المنطقة"، مشددا على "أهمية متابعة تنفيذ مخرجات قمة قادة الدول الثلاث، التي عقدت في شهر يوليو الماضي بالقاهرة".

بدورهما، جدد شكري والصفدي رغبة بلديهما بتطوير آليات التعاون والتكامل في مختلف المجالات، ووقوفهما إلى جانب الشعب العراقي في تحقيق آماله في العيش بسلام وأمان وتطور دائم.

ولفت البيان أنه جرى خلال اللقاء، مناقشة سبل تعزيز العلاقات العربية ومساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، ودعم العراق في إعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.