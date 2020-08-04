ليكرز يهزم جاز ويضمن صدارة القسم الغربي بدوري السلة الأمريكي

قدم أنطوني ديفيز عرضا مذهلا ليفوز لوس أنجليس ليكرز 116-108 على يوتا جاز ويضمن صدارة تصنيف القسم الغربي في الأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الاثنين.

وسجل ديفيز 42 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة، وأضاف ليبرون جيمس 22 نقطة ومرر تسع كرات حاسمة، فيما أحرز دوايت هاوارد 11 نقطة ليحقق ليكرز فوزه الثاني مقابل هزيمة واحدة منذ استئناف الموسم بعد توقف طويل بسبب جائحة كوفيد-19.

وجاءت الهزيمة الوحيدة لفريق ليكرز، المرشح للمنافسة على اللقب، أمام تورونتو رابتورز المدافع عن اللقب يوم السبت الماضي.

وسجل دونوفان ميتشيل 33 نقطة، منها 21 نقطة في النصف الأول، وأضاف مايك كونلي 24 نقطة لكن جاز خسر للمرة الثاني على التوالي بعدما فاز في مباراته الأولى بعد استئناف الموسم يوم الخميس.

واستفاد ليكرز (51-15) من 14 نقطة متتالية قرب نهاية الربع الثالث ليعوض تأخره إلى تقدم 81-71 وانتهى هذا الربع بتسجيل ليكرز 19 نقطة مقابل خمس نقاط للمنافس.

وخاض ليكرز ثلاث مباريات قوية منذ استئناف الموسم بعد التوقف منذ مارس، حيث فاز على غريمه لوس أنجليس كليبرز المصنف الثاني بالقسم الغربي يوم الخميس قبل أن يخسر أمام رابتورز المصنف الثاني في القسم الشرقي.

ودخل جاز مواجهة ليكرز بينما كان يتقاسم المركز الرابع في القسم الغربي لكن الهزيمة جعلته يتراجع إلى المركز الخامس خلف هيوستون روكتس.