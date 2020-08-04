محافظ القاهرة يهنئ أوائل الثانوية العامة بالعاصمة

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اتصالاً تليفونيًا ظهر اليوم الثلاثاء، بأوائل الثانوية العامة وأولياء أمورهم، وهنأهم بالتفوق، كما أثنى على الجهد الذى بذله أولياء الأمور ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمى المتميز.

وأعرب محافظ القاهرة، في بيان له، عن سعادته بحصول القاهرة على 12 مركزًا من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الطلاب الأوائل مصدر الفخر للمحافظة.

وأشاد محافظ القاهرة بجهود الطلاب وأولياء الأمور وجميع العاملين المشاركين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة والتى تكللت بهذا النجاح رغم الظروف الصعبة التى مرت بهذا العام الدراسى، تزامنا مع فيروس كورونا، متمنيًا لهم مزيد من التفوق والنجاح فى حياتهم الجامعية والعملية.

وكانت القاهرة حصلت على 12 مركزًا بين أوائل الجمهورية في 9 إدارات تعليمية، حيث حصدت إدارة البساتين ودار السلام مركزين وإدارة النزهة مركزين وشرق مدينة نصر مركزين وإدارات الساحل والوايلي ومصر الجديدة وحلوان والخليفة والمقطم والقاهرة الجديدة مركزًا واحدًا لكل منهم.