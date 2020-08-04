تسجيل 309 إصابات جديدة بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو، 309 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وسط مخاوف متزايدة بشأن عودة ظهور العدوى.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول في حكومة العاصمة، قوله إن الإحصائيات الجديدة جاءت بعد يوم من تسجيل العاصمة 258 حالة جديدة أمس.

وتعكس الأرقام اليومية التي أعلنتها الحكومة الحضرية أحدث المجاميع التي أبلغت عنها السلطات الصحية والمؤسسات الطبية في العاصمة.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات بكورونا في اليابان 40 ألفا و73 إصابة، وعدد الوفيات 1018، وتعافى حتى الآن 26 ألفا و487 حالة.