«التعاون الإسلامي» تدين بشدة الهجوم الإرهابي على مخيم للنازحين شمال الكاميرون

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواطنين أبرياء في مخيم للنازحين في قرية نيجيتشاوا شمال الكاميرون الذي خلف عدداً من القتلى والجرحى.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء - عن تعازيه الخالصة لأسر الضحايا ولحكومة الكاميرون، راجياً الشفاء العاجل للجرحى.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي، مجدداً، دعمها للكاميرون - حكومةً وشعباً - في جهودها لمكافحة الإرهاب.

وكان مهاجمون قد ألقوا عبوة ناسفة، في وقت سابق اليوم، على موقع يستضيف نحو 800 نازح في منطقة بالقرب من إحدى القرى بأقصى شمال الكاميرون؛ ما أدى إلى مقتل 18 شخصا وإصابة 11 آخرين، وفرار 1500 شخص بمن فيهم سكان القرية المضيفة لهؤلاء النازحين إلى بلدة قريبة بحثا عن الأمان.