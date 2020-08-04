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السعودية تسجل 1342 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 وفاة

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 3:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 3:17 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1342 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 281 ألفًا و435 في البلاد.

وأشارت «الصحة السعودية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، إلى تسجيل 35 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2984.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1635 حالات شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 243 ألفًا و688.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 690 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 18 مليون إصابة.

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