رئيس الوزراء الإسرائيلي: سلالة دلتا من فيروس كورونا بمثابة جائحة جديدة ومختلفة

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا بمثابة "جائحة جديدة ومختلفة"، وقال إن الفيروسات في جسم المصاب بها ألف ضعف المصاب بالجائحة الأصلية التي بدأت قبل عام ونصف.

ونقلت صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عنه القول خلال افتتاح مجمع للتلقيح ضد كورونا: "جائحة دلتا هي عبارة عن جائحة جديدة ومختلفة. عندما تكون مصابا بجائحة دلتا، فكمية الفيروسات في جسمك تفوق الجائحة الأصلية التي شهدناها قبل سنة ونصف بحوالي ألف ضعف، ما يعني أن قدرا أكبر بكثير من الفيروسات يتواجد في الهواء. وأمام هذا العدو، نحتاج التدابير الوقائية الأكثر فعالية".

وشدد بالقول: "لكيلا نضطر لفرض قيود أكثر صرامة بكثير، ينبغي علينا تلقي التطعيم، ووضع الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي".

وأطلقت إسرائيل مؤخرا حملة لإعطاء جرعة ثالثة تنشيطية من لقاح فايزر/بيونتيك لمن تجاوزوا الستين عاما، وكانوا تلقوا بالفعل تطعيما كاملا قبل خمسة أشهر.

ويأتي هذا على خلفية إعلان وزارة الصحة أن فعالية اللقاح الذي استخدمته إسرائيل في تلقيح مواطنيها قد تراجعت بصورة حادة منذ مطلع يونيو.

وقال بينيت اليوم: "هدفنا هو إبقاء إسرائيل مفتوحة، لكن مع تجنب حالة تضطر المستشفيات فيها للقول (لا يتوفر لدينا مكان إضافي ولا يمكنكم الدخول) .. هدفنا هو عدم الوصول إلى هذا الحد. ونعرف متى ينبغي الضغط على الفرامل. وسويا يمكننا تفادي الوصول إلى ذلك الحد الذي لا نريد الوصول إليه".