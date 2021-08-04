مسؤولون: ربما تعرضت سفينة للاختطاف قبالة سواحل الإمارات

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قالت مجموعة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن حادثا مرتبطا بسفينة قبالة سواحل الإمارات هو محاولة "اختطاف محتملة".

ووقع الحادث على بعد 60 ميلا بحريا شرق إمارة الفجيرة الإماراتية.

وقالت مجموعة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان إنه يتعين على كل السفن أن تلتزم بـ"أقصى درجات الحذر" إثناء عبورها.

ووفقا لشركة "دراياد جلوبال" وهي شركة متخصصة في الأمن البحري، فإن السفينة التي تعرضت للحادث هي "أسفلت برينسيس"، وهي ناقلة نفط ترفع علم بنما.

وقالت الشركة إن القوات الجوية العمانية تقوم بعملية استطلاع جوي للمنطقة البحرية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية "نحن نحقق حاليا في حادث على متن سفينة قبالة سواحل الإمارات".

وقالت مصادر الحكومة البريطانية إنه يعتقد أن السفينة تعرضت للاختطاف من جانب "فرقة" تتألف من ثمانية أو تسعة مسلحين، وفقا لتقرير في صحيفة "ذا تايمز".

وفي البداية، لم يتم تأكيد الحادث، ولم يتضح بعد عدد السفن المرتبطة بالحادث.

ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية الحادث بأنه "مريب" وحذرت من استهداف البلاد باتهامات لا أساس لها.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده، اليوم الثلاثاء: "هذه الحوادث المتواصلة مع سفن في الخليج الفارسي مشكوك فيها ومريبة للغاية".

وأكد ضرورة ألا يتم استغلال هذه الحوادث كذريعة لتنفيذ أهداف سياسية في المنطقة.

وشددت إيران على أن سلامة الملاحة في الخليج الفارسي مهمة للغاية بالنسبة لها وأنها مستعدة لتقديم المساعدة، وفقا لوكالة اسنا الإيرانية للأنباء.

وتعد هذه المنطقة طريقا تجاريا بحريا مهما، يشهد الكثير من التوترات، خاصة منذ الهجوم على ناقلة نفط الأسبوع الماضى، والذي أسفر عن مقتل شخصين أحدهما بريطاني والآخر روماني.