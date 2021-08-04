أمريكا تؤكد استعدادها لعقد اجتماع مع مسؤولي كوريا الشمالية بدون شروط مسبقة

أكدت الولايات المتحدة، مجددا، استعدادها لعقد اجتماع مع مسؤولي كوريا الشمالية، بدون أي شروط مسبقة، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة أجرت اتصالا مع كوريا الشمالية وليس هناك أي مستجدات فيما يتعلق برد فعل كوريا الشمالية.

غير أن برايس أضاف أن سونج كيم، بصفته المبعوث الخاص الأمريكي إلى كوريا الشمالية، عرض الاجتماع مع كوريا الشمالية "في أي مكان وفي أي وقت بدون شروط مسبقة"، ومازال العرض الأمريكي قائما.

وتابع أن الأمر يعود لكوريا الشمالية للرد على العرض بشكل إيجابي.

وأدلى سونج كيم بتلك التصريحات في يونيو الماضي، عندما زار كوريا الجنوبية.

وأكد برايس مجددا أن واشنطن تؤيد إجراء حوار بين الكوريتين وترحب باستعادة خطوط الاتصال بين الكوريتين.