السعودية: القبض على 62 مهربا للمخدرات بينهم 30 سعوديا

أعلن مصدر أمنى سعودي، اليوم الأربعاء، القبض على (62) مهربا للمخدرات بينهم 30 سعوديا في منطقتي جازان ونجران (جنوبي غرب) المملكة على الحدود مع اليمن حاولوا تهريب (368) كيلوجرامًا من الحشيش و(17812) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر.



وصرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني اليوم الأربعاء بأن الدوريات البرية بمنطقة جازان تمكنت من إحباط محاولة تهريب (94) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(17812) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر"وفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس".



وأضاف القريني"تم القبض على مهربي الحشيش والقات وعددهم (55) متهمًا، منهم (30) مواطنًا (سعوديا)، (13) من الجنسية اليمنية، (5) من الجنسية الإثيوبية، (5) من الجنسية الإريترية، ومتهمين اثنين من الجنسية الهندية".



كما تمكّنت الدوريات البرية بمنطقة نجران (جنوب غرب) المملكة من إحباط محاولة تهريب (274) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، والقبض على مهربيها وعددهم (7) متهمين جميعهم من الجنسية اليمنية.



وأوضح القريني أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية.