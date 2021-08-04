الرئيس العراقي يثمن دور إسبانيا في مكافحة الإرهاب

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ثمن الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، مواقف إسبانيا الداعمة لبلاده في مكافحة الإرهاب ضمن التحالف الدولي.

وأكّد الرئيس صالح، خلال استقباله سفير إسبانيا لدى العراق خوان خوسيه اسكوبار، بمناسبة انتهاء مهام عمله، ضرورة التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة المتمثلة في مكافحة الإرهاب والأزمة الصحية التي فرضتها جائحة كورونا.

وشدد على أهمية التكاتف ودعم استقرار المنطقة وتخفيف التوترات التي تكتنفها، حسب بيان للرئاسة العراقية.

من جانبه، أكّد السفير الإسباني دعم بلاده لتوطيد العلاقات مع العراق وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في المجالات كافة.