انتحار شاب بمنشأة ناصر فى ظروف غامضة

أمرت نيابة منشاة ناصر بالتصريح بدفن جثة شاب أنهى حياته شنقا داخل غرفة نومه فى ظروف غامضة، بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي مأمور قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا بانتحار طفل داخل غرفة نومه في منزل الأسرة بدائرة القسم، وبالانتقال، تبين العثور على جثة طفل يدعى «محمد. ر» 15 سنة، وبالفحص تبين وجود آثار خنق حول الرقبة.

وبسؤال أسرته، لم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك، وأضافوا أنهم تفاجأوا بانتحاره، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.