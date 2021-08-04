لبنان: سقوط جرحى في اشتباكات خلال إحياء ذكرى انفجار مرفأ بيروت

سقط عدد من الجرحى في وسط بيروت عصر اليوم الأربعاء، في اشتباكات وقعت بين مجموعات مشاركة في الذكرى الأولى لإنفجار مرفأ بيروت.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عبر حسابه على تويتر أنه جرى نقل 6 جرحى إلى المستشفيات حتى الآن فيما جرى علاج 15 آخرين في مكان الاشتباكات.

وذكرت قناة "الجديد" المحلية أن 4 أشخاص أصيبوا خلال اشتباك تخلله إطلاق نار أثناء مرور مسيرة للحزب الشيوعي في منطقة الجميزة في بيروت.

وفي الوقت ذاته، تجمع عدد من الشبان المحتجين في وسط بيروت وتقدموا باتجاه أحد مداخل المجلس النيابي وسط بيروت وقاموا برشقه بالحجارة.

وقام عدد من الشبان بتسلق البوابة محاولين انتزاع الأسلاك الشائكة، مطالبين بـ"رفع الحصانة وتحقيق العدالة".

واستخدمت القوى الأمنية خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.

وكانت مسيرات بالسيارات قد انطلقت بعد ظهر اليوم من مختلف المناطق في بيروت وجابت شوارع المدينة وصولا إلى المرفأ.

وانطلقت السيارات من الاشرفية ومار مخايل والجميزة، وحمل فيها المحتجون الأعلام اللبنانية، في حين توجه بعضهم سيرا على الأقدام مع ترديد الأناشيد الوطنية عبر مكبرات الصوت، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكانت وحدات الجيش اللبناني قد أوقفت عددا من الشبان في وقت سابق اليوم أثناء توجههم للمشاركة في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت وبحوزتهم أسلحة وذخائر.

من جهة ثانية، أقدم عدد من الناشطين المتوجهين إلى بيروت للمشاركة في الذكرى السنوية لإنفجار مرفأ بيروت على إقفال أوتوستراد زوق مصبح في جبل لبنان، احتجاجاً على توقيف القوى الأمنية أحد الناشطين، بعد تفتيش سيارته والعثور فيها على مواد ممنوعة، قبل أن يعيد الجيش فتح الأوتوستراد.

وانطلقت مسيرة اليوم من منطقة الجميزة في بيروت باتجاه مرفأ بيروت وطالبت بإسقاط كل أركان النظام والوقوف في وجه الطبقة الفاسدة، بمواكبة من القوى الأمنية.

كما انطلقت مسيرة من أمام قصر العدل في بيروت بمشاركة عدد من المحامين باتجاه مرفأ بيروت، إحياءً للذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

وكان العديد من المواطنين وأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس.