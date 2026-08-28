أخطر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، فلسطينيا بهدم منزله في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى تشييده على أرض مصنفة ضمن المنطقة "ج" وفق اتفاقية أوسلو.

وقال عمر عدنان سعد، صاحب المنزل المهدد بالهدم، للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي أبلغه بنيته هدم منزله المكون من 3 طوابق في منطقة التعاون العلوي، بذريعة إقامته على أرض مصنفة "ج".

وأضاف سعد أن المنزل يؤوي 3 عائلات تضم 10 أفراد، مشيرا إلى أن الجيش أبلغهم أن عملية الهدم ستنفذ الاثنين المقبل، ما دفعهم إلى البدء بإخلائه.

وتعليقا على القرار، قال سعد: "حتى إن هدموا منزلي، سأقيم خيمة وأسكن فوق ركامه".

وبموجب اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة عام 1995، قُسمت الضفة الغربية إلى 3 مناطق؛ "أ" وتخضع إداريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية، و"ب" تخضع إداريا للسلطة وأمنيا لإسرائيل، و"ج" تخضع إداريا وأمنيا لإسرائيل.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذت السلطات الإسرائيلية خلال يوليو الماضي 80 عملية هدم، طالت 165 منشأة، بينها 80 منزلا مأهولا و8 منازل غير مأهولة و63 منشأة زراعية و11 منشأة مرتبطة بمصادر الرزق.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بالتزامن مع توسيع المستوطنات وإقامة البؤر الاستيطانية وشق الطرق وفرض مزيد من القيود على حركة الفلسطينيين.