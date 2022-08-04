إزالة 25 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمحلة

أزالت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، 25 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وأدوار مخالفة في قرى بالمركز، وذلك خلال 24 ساعة.

وقال اللواء وجدي الجراوني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص على الزراعات وأملاك الدولة، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 25 حالة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

وكان محافظ الغربية، شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون.

ولفت إلى أهمية التنسيق بين كل الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج على القانون.