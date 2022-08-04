توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية، تتمثل في شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

الإسكندرية 32 24

وادي النطرون 35 24

طنطا 34 25

شبين الكوم 35 24

دمنهور 34 24

بلطيم 32 25

مطروح 31 24

السلوم 33 20

سيوة 38 23

بورسعيد 33 25

دمياط 33 25

الزقازيق 35 25

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 24

العريش 33 24

رفح 33 24

رأس سدر 39 26

نخل 38 21

نويبع 39 27

طابا 38 27

كاترين 35 19

الطور 40 26

شرم الشيخ 41 29

الغردقة 40 28

مرسى علم 39 28

الفيوم 37 24

بني سويف 37 24

المنيا 38 23

أسيوط 40 23

سوهاج 41 25

قنا 42 27

الأقصر 42 28

أسوان 43 29

إدفو 42 28

أبوسمبل 42 28

الوادى الجديد 43 26

الشلاتين 38 29

أبو رماد 37 28

حلايب 34 26

رأس حدربة 35 27