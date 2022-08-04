وزير خارجية أذربيجان يدين تصرفات أرمينيا في ناجورنو كاراباخ

أدان وزير الخارجية الأذري جيهون بيراموف، تصرفات أرمينيا في إقليم ناجورني كاراباخ، ووصفها بأنها استفزازية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بيراموف، مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في جنوب القوقاز تويفو كلار؛ بحثا خلاله الأوضاع الراهنة في المنطقة، وفقا لما ذكرته صحيفة "أذرنيوز" الأذرية اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني.

وقال وزير الخارجية الأذري، إنه "خلال الأيام الأخيرة ارتكبت أرمينيا استفزازات على حدود الدولتين وفي أراضي أذربيجان حيث تتمركز وحدة حفظ السلام التابعة للاتحاد الروسي بشكل مؤقت، وكانت هناك استفزازات مكثفة إذ أطلق أعضاء الجماعات المسلحة الأرمينية النيران غير الشرعية مما أسفر عن مقتل جندي أذري، وتم التأكيد على أن الجيش الأذري قد نفذ تدابير مناسبة للرد على الاستفزازات العسكرية في أراضيه السيادية".

وأضاف بيراموف أن "استفزازات أرمينيا انتهاك صارخ للإعلانات الثلاثية التي وقعها قادة أذربيجان وأرمينيا وروسيا، وكذلك الإعلانات بين أذربيجان وأرمينيا بوساطة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وتعمل هذه الاستفزازات على تقويض جهود الوساطة".

وأكد الوزير الأذري أن "القوات المسلحة الأرمينية والجماعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية لم تنسحب بشكل كامل من أراضي أذربيجان وهو ما يخالف التزامات البيان الثلاثي الذي صدر في 10 نوفمبر 2020، وهو أمر غير مقبول"، مشيرا إلى أن عدم الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها أرمينيا هو السبب الرئيسي للتوتر في المنطقة.