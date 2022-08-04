مجلس الشيوخ الأمريكي يقر انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في رسالة دعم قوية لتوسيع التحالف عبر الأطلسي في مواجهة الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، أن 95 سيناتورا مقابل واحد صوتوا لصالح انضمام الدولتين الاسكندينافيتين، ما يجعل الولايات المتحدة الدولة الـ23 من أصل 30 المنضوية في الحلف التي تقر الانضمام رسميا.

ويتعين أن يوافق جميع الأعضاء الـ30 في حلف شمال الأطلسي على قبول انضمام فنلندا والسويد، ووفقا لقائمة الحلف فإن القرار لا يزال ينتظر الموافقة الرسمية من بعض الدول مثل التشيك واليونان والمجر والبرتغال وسلوفاكيا وإسبانيا.