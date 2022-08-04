محافظ دمياط تبحث مع وفد رجال الأعمال المصريين الصينيين سبل التعاون

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم بمكتبها، وفد مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، وذلك لبحث آليات تعزيز التعاون بالمجالات الصناعية والاستثمارية.

وبحثت المحافظ، مع الجانب الصينى سُبل مد جسور التواصل المشترك لدعم صناعة الأثاث بالمحافظة وذلك من خلال تحقيق التوأمة بين مدينتى "دمياط للأثاث" و"شوندا الصينية"، وكذلك توفير احتياجات الصناعة والمكملات الخاصة بها.

وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض، أن دمياط بها أكبر كيان صناعى بقطاع الأثاث بالشرق الأوسط، كما تتمتع بشهرة كبيرة بإتقان أبنائها لهذه الصناعة.

وعلى جانب آخر، أشارت "محافظ دمياط " إلى إمكانية التعاون بمجال صناعة الأسماك ،لافتة الى أن دمياط يوجد بها ثلثي اسطول الصيد المصرى وتتمتع بموارد مائية وفيرة لاطلالها على البحر الأبيض المتوسط ونهر النيل وبحيرة المنزلة.

ولفتت أيضا إلى إمكانية تعزيز الفرص الاستثمارية بمجال السياحة بمدينة رأس البر، حيث تحدثت عن مقوماتها الفريدة بوقوعها عند مصب نهر النيل فى البحر الأبيض المتوسط ووجود اول فندق خمس نجوم بمنطقة الدلتا بها "شتيجنبرجر" اللسان، معربة عن تطلعها بتحقيق التوأمة بتلك المجالات والتى تتمتع بها دمياط والصين.

ورحبت الدكتورة منال عوض بهذا اللقاء، والذى يأتى فى إطار العلاقات الثنائية بين مصر والصين وتعزيز أطر التعاون الاقتصادى والتجارى والثقافى بين البلدين .

ومن جانبهم، أعرب الوفد الصينى عن سعادتهم بهذا اللقاء معربين أيضا عن تقديرهم للدولة المصرية حكومةً وشعباً، كما قام ممثل مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين بدعوة محافظ دمياط لحضور حفل الإطلاق الرسمى للجمعية والذى سيقام سبتمبر المُقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.