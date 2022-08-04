إنبي يعود لسكة الانتصارات بفوز مثير أمام إيسترن كومباني

حقق فريق إنبي فوزا غاليا مساء اليوم الخميس، على إيسترن كومباني بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدوري الممتاز.

وسجل هدف إنبي الأول جون إيبوكا في الدقيقة 48 بعدما انفرد بحارس مرمى إيسترن، فيما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 89 بطريقة رائعة بعدما تسلم إيبوكا الكرة بين مدافعي إيسترن بقدمه ومر من بينهما وراوغ الحارس وأسكنها الشباك.

بهذه النتيجة، وصل رصيد إنبي لـ34 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد إيسترن عند 27 نقطة ليحتل المركز الـ15

وبات ذلك الفوز هو الأول لإنبي منذ الفوز على مصر للمقاصة، أما إيسترن فلم يعرف طعم الهزيمة منذ السابع من يوليو الماضي بعد الخسارة ضد المصري بهدف دون رد.