إسرائيل تواصل تأهبها العسكري في محيط غزة

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يواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي، تأهبه بمحيط غزة، تحسبًا لهجمات انتقامية من حركة الجهاد الإسلامي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "في إطار الاستعدادات، وبناء على تقييم الوضع الأمني، تقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية وذلك لرفع حالة الجاهزية".

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إنه تم تعزيز فرقة غزة بقوات مدفعية وهندسة ومشاة ومدرعات وقوات خاصة.

وتستمر لليوم الثالث على التوالي القيود الاحترازية في غلاف غزة، بما فيها عمليات إغلاق الطرقات.

وتقول إسرائيل إنها تخشى عمليات انتقامية من الجهاد الإسلامي ردا على اعتقال القيادي بالحركة بسام السعدي مساء الإثنين في جنين شمالي الضفة الغربية.