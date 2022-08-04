 كوريا الجنوبية: شركتا طيران تلغيان بشكل مؤقت رحلاتهما إلى تايوان - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية: شركتا طيران تلغيان بشكل مؤقت رحلاتهما إلى تايوان

أ ش أ
نشر في: الخميس 4 أغسطس 2022 - 11:54 ص | آخر تحديث: الخميس 4 أغسطس 2022 - 11:54 ص

ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الخميس، أن شركتي "كوريا للطيران" و"خطوط آسيانا الجوية" قامتا بإلغاء رحلاتهما إلى تايوان لمدة يوم أو يومين بسبب التدريبات العسكرية الصينية في المنطقة.

ونقل راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن شركة "كوريا للطيران" ألغت رحلاتها بين مدينة "انشيون" الكورية الجنوبية وتايوان يومي غد الجمعة وبعد غد السبت، بينما ألغت "خطوط آسيانا الجوية" رحلتها المباشرة إلى تايوان غدا الجمعة وستراقب الوضع.

وبدأت الصين في وقت سابق اليوم تدريبات عسكرية غير مسبوقة بالذخيرة الحية في ست مناطق محيطة بتايوان، وذلك عقب يوم من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة.


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