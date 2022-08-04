المبعوث الإيطالي يدعو إلى تجنب الأعمال المزعزعة للاستقرار في ليبيا

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دعا المبعوث الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، اليوم، الأطراف الليبية إلى تجنب الأعمال الأحادية المزعزعة للاستقرار في ليبيا.

ودعا أورلاندو، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الأطراف الليبية إلى مواصلة الحوار والتسوية الشاملة، مع الحفاظ على حيادية المؤسسات السيادية وضمان الاستخدام الشفاف والحيادي لعائدات النفط.

وجاءت تصريحات المبعوث الإيطالي غداة عقد "مشاورات مكثفة" بشأن ليبيا مع مختلف المحاورين المؤسسيين والمحللين في واشنطن العاصمة، وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي.

وتابع أورلاندو: "في اجتماع مثمر، شددت أنا ومساعد وزير الخارجية الأمريكي جوش هاريس على الأولوية المشتركة لدعم العملية الانتخابية التي يقودها الليبيون والتي تسهلها الأمم المتحدة باعتبارها السبيل لتجاوز الأزمة الليبية الحالية بصورة مستدامة".

وحضر الاجتماعات أندريا كاتالانو، مستشار الشؤون السياسية بالسفارة الإيطالية بواشنطن والرئيس السابق لمكتب المغرب في المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن بوزارة الخارجية الإيطالية.