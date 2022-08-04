 رئيس تحالف الفتح يعلن تأييده لدعوة الصدر لإجراء انتخابات مبكرة في العراق - بوابة الشروق
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رئيس تحالف الفتح يعلن تأييده لدعوة الصدر لإجراء انتخابات مبكرة في العراق

د ب أ
نشر في: الخميس 4 أغسطس 2022 - 5:14 ص | آخر تحديث: الخميس 4 أغسطس 2022 - 5:14 ص

أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري تأييده للدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإجراء انتخابات مبكرة في العراق.

وقال العامري في بيان لمكتبه: "نؤيد إجراء الانتخابات المبكرة التي دعا إليها السيد مقتدى الصدر ، سيما وأن الانتخابات السابقة شابتها الكثير من الشبهات والاعتراضات".

وأضاف أن "هذا يتطلب حوارا وطنيا شاملا من أجل تحديد موعد وآليات ومتطلبات إجرائها ، وتوفير المناخات المناسبة لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية" ، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن البيان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد دعا أمس الأربعاء إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي.

وقال الصدر في خطاب متلفز: "لم أقرر خوض الانتخابات الجديدة من عدمه".

وأضاف أن "أغلب الشعب قد سئم من الطبقة الحاكمة برمتها... الإصلاح لا يأتي إلا بالتضحية ولم ولن أرضى بإراقة الدماء أبدا... الدعاوى الكيدية عرقلت تشكيل حكومة الأغلبية".

وتابع الصدر: "لا يوهمونكم بأن الثورة صراع على السلطة، والثورة بدأت صدرية وهم جزء من الشعب والثورة لن تستثني الفاسدين من التيار الصدري ولا فائدة ترتجى من الحوار معهم واستغلوا وجودي لإنهاء الفساد".

وأكد أنه "على استعداد تام للشهادة من أجل الإصلاح... أقدم الشكر إلى القوات الأمنية والمساندين للثورة".

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