تجديد شهادة الأيزو للمعمل المركزي لمياه الشرب في الزقازيق بالشرقية

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، إنه تم تجديد شهادة الأيزو 17052 للمعمل المركزي لمياه الشرب في مدينة الزقازيق، وذلك للدورة الثالثة على التوالي؛ بعد اجتياز التفتيش الدقيق والشامل بمعرفة المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) على أقسام المعمل ومتابعة إجراءات المراجعة الخارجية لنظام إدارة الجودة وفقًا للمعايير القياسية والدولية من قبل هيئة الإيجاك الدولية.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الشرقية، في بيان اليوم الخميس، إلى أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتًا إلى أن الشركة تضم 26 محطة مياه وصرف صحي حاصلين على شهادة الاعتماد الدولية TSM، منها 15 محطة مياه شرب و11 محطة معالجة للصرف الصحي، وكذلك المعمل المركزي لمياه الشرب في مدينة الزقازيق الحاصل على تجديد شهادة الأيزو 17052 بمعرفة المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك).

ويضم المعمل المركزي لمياه الشرب في مدينة الزقازيق أربعة معامل داخلية تشمل: المعمل غير العضوي والمسؤول عن قياس كل المركبات غير العضوية في المياه – المعمل العضوي المسؤول عن قياس كل المركبات العضوية في المياه – المعمل الميكروبيولوجي المسؤول عن إجراء التحاليل المكروبيولوجية للتأكد من خلو مياه الشرب من الملوثات البكتيرية المؤدية للأمراض – المعمل الباراسيتولوجي والبيولوجي المسؤول عن فحص الطفيليات وبويضات الديدان المسببة للأمراض، وجميعها تستهدف الوقوف على جودة المياه في مراحلها المختلفة حتي تصل إلى المستهلك.