النبراوي: هدفنا تقليل أعداد الملتحقين بالتعليم الهندسي.. ورفع كفاءة الخريجين

أكد نقيب المهندسين طارق النبراوي، أن البطالة في أوساط المهندسين ليست قليلة، بدليل طلبات التوظيف التي تتلقاها النقابة، مشيرا إلى أنه في سوق العمل، فالعرض أكبر كثيرًا من الطلب، موضحا أن النقابة بصدد عقد اختبار لكل خريج، ولن يسمح بممارسة المهنة إلا لمن يجتازه.

وأضاف النبراوي، خلال لقاء مفتوح مع المهندسين عقده أمس الأول الأربعاء، لتلقي وبحث مشكلاتهم، ومقترحاتهم لتطوير العمل المهني والنقابي،:" لدينا خطة عمل للتخفيف من حدة هذه الأزمة، وهدفنا تقليل أعداد الملتحقين بالتعليم الهندسي، ورفع كفاءة الخريجين، لافتا إلى أن النقابة بصدد تنظيم مؤتمر خلال الشهر الجاري، يناقش قضية التعليم الهندسي، ويشارك فيه كل المهتمين بهذا الملف، والأطراف الفاعلة في الدولة، على رأسهم وزير التعليم العالي وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح أن النقابة بصدد عقد اختبار اختياري مجاني بمساعدة اتحاد المهندسين العرب وجمعية المهندسين المصرية لكل خريج يريد ممارسة المهنة، مما يساهم في زيادة جودة الخريج وتسهيل مهمة تعيينه في أي من المكاتب الاستشارية الهندسية، ولن يُسمح بممارسة المهنة إلا لمن يجتاز هذا الاختبار، وهذا لا يعني عدم قيد أي خريج بالنقابة.

وأشار إلى أنه ليس من سلطة النقابة تحديد رواتب المهندسين لدى أي شركة هندسية، ولكن نسعى بدراسة ذلك من خلال التعاون مع اتحاد مقاولي البناء والتشييد، كلٌّ حسب خبرته، ولكن موقف النقابة يختلف مع المكاتب الهندسية الاستشارية، لأن النقابة تستطيع محاسبتها عند تجديد الترخيص".

وعن مشاركة النقابة في الحوار الوطني، قال نقيب المهندسين: "نشارك باهتمام وقوة في الحوار الوطني، ونعتبره فرصة لعرض رؤيتنا ومطالبنا التي تخص مهنتنا".

وأكد أننا ندرس حاليًا شراء مساحات من الأراضي في عدة مناطق لإقامة مساكن للمهندسين بأسعار مناسبة"، مشيرًا إلى أن النقابة ستطرح قريبًا وحدات سكنية في أكتوبر بتسهيلات عن طريق إطالة مدة التقسيط لنفس ثمن الوحدة.

وشدد نقيب المهندسين، على عقد لقاءات شهرية إضافة إلى اللقاء الأسبوعي، يحضره ممثلون عن كل إدارات النقابة.

وردا على عدد من شكاوى واستفسارات الحضور، أكد نقيب المهندسين على ضرورة ألّا يتولى أي من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، عضوية مجلس إدارة في أي من الشركات التي تساهم النقابة في ملكيتها، قائلا: إنه حرصًا على النزاهة ودرءًا للشبهات، وفصلًا للملكية عن الإدارة، يجب ألّا يتولى أي مهندس منتخب بالنقابة عضوية مجلس إدارة في الشركات التي تمتلك النقابة حصة فيها.

وأضاف أن هذا المبدأ ألتزم به، وأحرص على تطبيقه على نفسي، وسأطرحه على المجلس الأعلى للنقابة للتصويت عليه ليتم الالتزام به وتطبيقه على كل المهندسين المنتخبين بالنقابة".

واستمع نقيب المهندسين خلال الاجتماع الذي حضره عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية إلى عدد من الاقتراحات، من بينها عرض الموقف المالي للنقابة كل ثلاثة أشهر (ربع سنوي) لمعرفة الإيرادات وما تم صرفه، وضرورة تطوير صفحة وموقع النقابة الإلكتروني لتكون معبرة عن كل ما تشهده النقابة من فعاليات، والرد على كل استفسارات المهندسين، وكشف الحقائق كاملة، والرد على كل الشائعات الكاذبة التي يرددها البعض عن النقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وردا على استفسار البعض عن مصيف نقابة مرسى مطروح والذي لم يدخل الخدمة بعد، أوضح نقيب المهندسين، أنه قام بزيارته والتقى هناك بعدد من المهندسين للاستماع إليهم وخلال الزيارة، أوضح رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالمحافظة، أنه يسعى جاهدًا لتشغيل المصيف في القريب العاجل، على أن يتم تجربته في التخديم على البلاج.

ودعا نقيب المهندسين مسؤولي النقابات الفرعية لعمل لقاءات مفتوحة مع المهندسين، تحقيقًا للتواصل الفعال معهم وحل جميع المشكلات أولًا بأول، واعدًا بدراسة عدد من المقترحات التي طرحها المشاركون في الاجتماع، وعلى رأسها تشكيل لجنة لمراجعة بروتوكولات التعاون التي وقَّعتها النقابة مع عدد من الجهات في السنوات السابقة، وتحديد مدى الاستفادة منها.

كما وعد بدراسة وضع لائحة مزاولة مهنة موحدة في جميع النقابات الفرعية، وتشكيل لجنة معاشات في كل النقابات، مطالبًا مسؤولي النقابات التي تمتلك نوادي بمساحات كبيرة، ودراسة تشكيل فرق رياضية.