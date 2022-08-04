نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية مركز الداخلة للمشاركة بمسابقة التميز الحكومي

عقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، اجتماعًا مع أعضاء لجنة التميز الحكومي بمركز الداخلة، وذلك للوقوف على استعدادات المركز لاستقبال لجنة التقييم الميداني التابعة لجائزة التميز الحكومي للمدينة، والتي تشارك بالمسابقة ضمن فئة أفضل مدينة على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة.

وأكدت مجدي، ضرورة تكثيف أعمال التجميل ورفع الكفاءة بأحياء المدينة والتركيز على المقومات المتميزة بالمدينة والمشروعات التنموية والاستثمارية الحديثة، وتكاتف جميع القطاعات لتوفير الخدمات اللائقة للمواطنين.

ووجهت بإعداد تقرير مفصل عن أهم الاحتياجات و المطالب الملحة لبحث توفيرها بالتنسيق مع الجهات المختلفة.