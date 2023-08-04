روسيا: إحباط هجمات أوكرانية بطائرات وزوارق مسيرة على القرم وقاعدة بالبحر الأسود

ذكرت روسيا أنها صدت هجوما أوكرانيا على القاعدة البحرية، في مدينة نوفوروسيسك، على ساحل البحر الأسود.



وأعلنت وزارة الدفاع في موسكو، صباح اليوم الجمعة أنه خلال الليل، اقتربت طائرتان مسيرتان، تابعتان للبحرية، من المدينة الساحلية، في جنوب البر الرئيسي الروسي. وفتحت زوارق الحراسة الروسية النار ودمرت الطائرتين المسيرتين.



ولا يمكن التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل. وفي بادئ الأمر، لم يكن هناك أي رد فعل رسمي من جانب كييف.



وكان المواطنون قد تحدثوا في السابق على شبكات التواصل الاجتماعي عن أصوات إطلاق نار، وانفجارات بالقرب من نوفوروسيسك. والمدينة الساحلية، الواقعة في منطقة "كراسنودار" هى قاعدة للأسطول الروسي بالبحر الأسود، وموقع مهم لصادرات النفط.



وقال "اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين"، الذي يحمل النفط في "نوفوروسيسك" إنه تم تعليق الشحن هناك بشكل مؤقت.



وزعم الجيش الروسي أيضا أنه تم صد أكثر من 12 طائرة أوكرانية بدون طيار، خلال الليل، فوق شبه جزيرة القرم، على البحر الأسود، التي ضمتها موسكو، في انتهاك للقانون الدولي في عام 2014.



وكان بيان لوزارة الدفاع الروسية قد ذكر في وقت سابق أن الدفاعات الروسية أحبطت ليلا محاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي بالطائرات المسيرة على أهداف في القرم، حيث تم تدمير 10 منها أسقطتها الدفاعات الجوية، وإنزال ثلاث مسيرات أخرى بالأسلحة الإلكترونية، طبقا لما ذكرته قناة "آر.تي.عربية" الروسية اليوم.



وأكدت الوزارة أنه تم إحباط الهجوم الإرهابي دون وقوع أي إصابات أو أضرار.



وقالت السلطات إنه تم التصدي للزوارق المسيرة في نوفوروسيسك بنيران السفينتين اولينجوروسكي جورنياك وسوفوروفيتس دون وقوع أي إصابات أو أضرار.