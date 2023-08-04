ضبط طبيب استولى على 5 ملايين جنيه من 9 مواطنين بزعم توظيفهم في سوهاج

تمكنت مديرية أمن سوهاج من ضبط طبيب استولى على 5 ملايين جنيه من 9 أشخاص بزعم توظيفهم في تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد ورود بلاغ المدعو، "محمود ع ع ا 36 عاما" صاحب مكتب مقاولات خاصة، و8 آخرين مقيمين بدائرة المحافظة لتضررهم من المدعو، عبد الناصر ع م ع، 36 عاما طبيب ومقيم، دائرة المركز.

وذلك لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت خمسة ملايين جنيه لتوظيفها فـي مجال المستوصفات الطبية وتجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.