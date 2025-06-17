وزير الدفاع الأمريكي يوجه البنتاجون بنشر قدرات إضافية في الشرق الأوسط

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أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أنه وجه بنشر "قدرات إضافية" في الشرق الأوسط لحماية القوات الأمريكية في المنطقة.



وجاء في بيان للوزير، يوم الاثنين: "خلال العطلة الأسبوعية وجهت بنشر قدرات إضافية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

وأضاف أن "حماية القوات الأمريكية أولويتنا القصوى وهذا الانتشار يراد منه أن يعزز مواقعنا الدفاعية في المنطقة".

ويأتي ذلك على خلفية الضربات الإسرائيلية على إيران المستمرة منذ فجر الجمعة 13 يونيو.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها لا تشارك في العمليات الهجومية لإسرائيل، لكنها حذرت من أنها سترد على إيران في حال الاعتداء على القواعد الأمريكية في المنطقة.