ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا، أعلن خلاله أن الميناء استقبل خلال 24 ساعة الماضية، 10 سفن متنوعة، بينما غادرته 15 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

وجاء في البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة 39925 طنا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37266 طنا، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 914 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 475 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3254 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 175405 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 154854 طنًا، كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3886 طن قمح، متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وشبرا، كما غادر قطار بعد أن أفرغ 25 حاوية قادما من الإسكندرية، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 5184 شاحنة.