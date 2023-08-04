ألمانيا تعزز التمويل لحماية المناخ في صناعة أشباه الموصلات بـ200 مليار يورو

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تعتزم ألمانيا زيادة الأموال المخصصة لتمويل إجراءات حماية المناخ، وتعزيز الاستثمار في صناعة أشباه الموصلات بحوالي 20 مليار يورو (22 مليار دولار)، ليتجاوز إجمالا 200 مليار يورو، بحسب مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر أن المستشار الألماني أولاف شولتس سيوافق وحكومته يوم الأربعاء المقبل على تخصيص أموال إضافية للفترة الممتدة حتى عام 2027، قبل أن تتم إحالة الخطة إلى البرلمان ليصادق عليها.

ورفضت المتحدثتان باسم وزارتي المالية والاقتصاد التعليق على تفاصيل الخطة، وأشارتا إلى أنهما قيد المناقشة.

يشار إلى أن معظم أموال "صندوق المناخ والتحول" مخصصة لإجراءات حماية المناخ، ويشرف عليها وزير الاقتصاد روبرت هابيك (من حزب الخضر)، وهي ليست جزءا من الموازنة الاتحادية العادية.

وتشمل هذه الأموال مخصصات للتطوير المستدام للمباني، ودعما لاستبدال أنظمة التدفئة بالوقود الأحفوري والتوسع في البنية التحتية التي تستخدم الهيدروجين في ألمانيا.