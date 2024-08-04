مسئولون في واشنطن والقدس يتوقعون أن تهاجم إيران إسرائيل غدا

يتوقع مسئولون في واشنطن والقدس، أن تشن إيران ووكلاؤها هجوما على إسرائيل، غدا الاثنين، حسب موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، ردا على مقتل القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الأسبوع الماضي.

وذكرت تقارير أن الجنرال مايكل كوريلا، رئيس القيادة المركزية الأمريكية وصل إلى الشرق الأوسط أمس السبت، في زيارة مقررة، تتزامن مع استعدادات دفاعية، لضربة إيرانية محتملة، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد أعلنت أمس الأول الجمعة أن الولايات المتحدة ستنقل سرب طائرات مقاتلة إلى الشرق الأوسط لتعزيز وجودها العسكري في المنطقة.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي لشبكة "سي إن إن": "لقد سمعنا المرشد الأعلى بصوت عال وواضح أنه يعتزم الانتقام لمقتل أحد قادة حماس في طهران، وأنهم يريدون شن هجوم آخر على إسرائيل.. لا يمكننا أن نفترض أننا من المحتمل أن نكون ضحايا لهذا النوع من الهجمات، لذلك يجب علينا أن نتأكد من أن لدينا الموارد والقدرات المناسبة في المنطقة".

وأمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس الأول الجمعة، حاملة الطائرات الهجومية "يو إس إس أبراهام لينكولن" بأن تحل محل حاملة الطائرات الهجومية "يو إس إس تيودور روزفلت"، التي تعمل حاليا في خليج عمان.